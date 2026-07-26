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Фото: Сепп Кусс чуть не упал в обрыв на 21-м этапе «Тур де Франс»

Фото: Сепп Кусс чуть не упал в обрыв на 21-м этапе «Тур де Франс»
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Американский велогонщик Сепп Кусс едва не сорвался с обрыва во время последнего этапа многодневки «Тур де Франс». Его выбросило в страховочную сетку над крутым склоном.

Фото: Кадр из трансляции

Кусс врезался в низкое придорожное ограждение на скорости, после чего его отбросило к краю дороги. Трагедии удалось избежать только благодаря предохранительной сетке вдоль обочины, которая не дала велогонщику упасть в обрыв.

Это не первый инцидент на этом этапе с участием Кусса: до этого он попал в аварию в тёмном и влажном туннеле.

Несмотря на окровавленные ногу и локоть, Сепп Кусс продолжил участие в гонке, решив не дожидаться медицинской помощи.

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