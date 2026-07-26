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Егор Лимонов выиграл чемпионат России — 2026 в беге на 1500 м

Егор Лимонов выиграл чемпионат России — 2026 в беге на 1500 м
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Легкоатлет Егор Лимонов из Санкт-Петербурга стал победителем чемпионата России — 2026, который проходит в Екатеринбурге, в беге на 1500 м. Спортсмен показал время 3.47,564.

Вторым финишировал Сергей Дубровский с результатом 3.47,568. Тройку призёров замкнул Лев Кочнев, завершивший дистанцию за 3.48,04.

Лёгкая атлетика. Чемпионат России — 2026. Бег, 1500 м, мужчины:

1. Егор Лимонов (Санкт-Петербург) — 3.47,564.

2. Сергей Дубровский (Московская область/Белгородская область) — 3.47,568.

3. Лев Кочнев (Пермский край) — 3.48,04.

4. Константин Холмогоров (Московская область/Пермский край) — 3.48,63.

5. Семён Ионов (Свердловская область) — 3.48,82.

6. Илья Козырев (Удмуртия) — 3.49,22.

В начале июля 2026 года World Athletics решила оставить в силе отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований. Российские легкоатлеты не участвуют в международных стартах с 1 марта 2022 года. В июне министр спорта России и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярёв заявил, что российская сторона должна будет обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS), если Совет World Athletics так и не примет решение о допуске атлетов к олимпийской квалификации.

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