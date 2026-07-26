Светлана Аплачкина выиграла финальный забег на 1500 м на ЧР. Это её пятое золото подряд

Легкоатлетка Светлана Аплачкина заняла первое место в беге на 1500 м на чемпионате России в Екатеринбурге. Она преодолела дистанцию за 4.15,85. Второй к финишу пришла Яна Перепелица, показав свой лучший результат в сезоне — 4.15,92, а третье место заняла Анна Щагина (4.16,47).
Лёгкая атлетика. Чемпионат России — 2026. Бег 1500 м, женщины:
1. Светлана Аплачкина (Воронежская область) – 4.15,85;
2. Яна Перепелица (Краснодарский край) – 4.15,92;
3. Анна Щагина (Москва) – 4.16,47;
4. Лилия Мендаева (Ханты-Мансийский автономный округ) – 4.16,93;
5. Анна Красильникова (Московская область) – 4.17,16;
6. Анастасия Платонова (Московская область/Пензенская область) – 4.17,33.
Для Аплачкиной это пятое подряд золото с ЧР на данной дистанции.