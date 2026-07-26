Вера Филатова показала лучший результат в беге на 200 м на чемпионате России — 2026

Легкоатлетка Вера Филатова, представляющая Санкт-Петербург, стала чемпионкой России — 2026 в беге на 200 м. Спортсменка финишировала за 22,75 секунды.
Второе место заняла Юлия Караваева, показавшая время 22,84 секунды. Тройку лидеров замкнула Виктория Максимова с результатом 22,92.
Лёгкая атлетика. Чемпионат России — 2026. Бег, 200 м, женщины:
1. Вера Филатова (Санкт-Петербург) — 22,75 секунды.
2. Юлия Караваева (Москва) — 22,84.
3. Виктория Максимова (Нижегородская область) — 22,92.
4. Наталья Комбарова (Москва) — 22,95.
5. Олеся Старчикова (Москва) — 23,01.
6. Анастасия Дорошенко (Омская область) — 23,46.