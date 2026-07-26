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Вера Филатова показала лучший результат в беге на 200 м на чемпионате России — 2026

Вера Филатова показала лучший результат в беге на 200 м на чемпионате России — 2026
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Легкоатлетка Вера Филатова, представляющая Санкт-Петербург, стала чемпионкой России — 2026 в беге на 200 м. Спортсменка финишировала за 22,75 секунды.

Второе место заняла Юлия Караваева, показавшая время 22,84 секунды. Тройку лидеров замкнула Виктория Максимова с результатом 22,92.

Лёгкая атлетика. Чемпионат России — 2026. Бег, 200 м, женщины:

1. Вера Филатова (Санкт-Петербург) — 22,75 секунды.

2. Юлия Караваева (Москва) — 22,84.

3. Виктория Максимова (Нижегородская область) — 22,92.

4. Наталья Комбарова (Москва) — 22,95.

5. Олеся Старчикова (Москва) — 23,01.

6. Анастасия Дорошенко (Омская область) — 23,46.

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