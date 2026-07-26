18-летнего чемпиона России дисквалифицировали после победы с рекордом

18-летний российский легкоатлет Николай Грудковский, представляющий Санкт-Петербург, получил дисквалификацию от судей после победы в забеге на 200 м на чемпионате России – 2026, который проходит в Екатеринбурге.

Грудковский преодолел дистанцию за 20,27, установив личный рекорд и юниорский рекорд России. Однако вскоре после забега судьи аннулировали его результат, так как, как оказалось, он дважды наступил на разделительную линию между дорожками.

Лёгкая атлетика. Чемпионат России — 2026. Бег 200 м, мужчины. Итоговые результаты:

1. Александр Николаев (Хабаровский край) — 20,56;

2. Андрей Лукин (Московская область/Республика Карелия) — 20,61 (его лучший результат в сезоне);

3. Александр Миронов (Калининградская область) — 20,78;

4. Владислав Шемулинкин (Тульская область) — 21,06;

5. Илья Сазонов (Москва) — 21,15.

дисквалификация. Николай Грудковский (Санкт-Петербург) — 20,27.

Отметим, на текущем ЧР-2026 Грудковский ранее победил на дистанции 100 м. Он преодолел её за 10,16 секунды.