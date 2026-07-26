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Сборная Свердловской области стала чемпионом России в мужской эстафете 4x400 м

Сборная Свердловской области стала чемпионом России в мужской эстафете 4x400 м
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Сборная Свердловской области стала чемпионом России по лёгкой атлетике 2026 года в мужской эстафете 4x400 м. Команда показала результат 3:11,12.

На второй строчке расположилась Ульяновская область, спортсмены команды показали время 3:11,96. Бронзовую награду завоевали легкоатлеты из Удмуртской Республики. Они показали результат 3:14,14.

Лёгкая атлетика. Чемпионат России — 2026. Эстафета 4 по 400 м, мужчины:

1. Свердловская область — 3:11.12.

2. Ульяновская область — 3:11.96.

3. Удмуртская Республика — 3:14.14.

4. Курганская область — 3:24.46.

Чемпионат России по лёгкой атлетике проходит в Екатеринбурге с 23 по 26 июля.

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