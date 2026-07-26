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Сборная Московской области одержала победу в женской эстафете 4х400 м на ЧР-2026

Сборная Московской области одержала победу в женской эстафете 4х400 м на ЧР-2026
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Сборная Московской области выиграла золотые медали в женской эстафете 4х400 м на чемпионате России — 2026 в Екатеринбурге. Спортсменки завершили забег с результатом 3.29,61.

Серебряными призёрами стали легкоатлетки из команды Санкт-Петербург-2, которые пришли к финишу с результатом 3.30,86. Бронзовые медали выиграли представительницы Москвы (3.31,12). Стоит отметить, что сборные Санкт-Петербург-1 и Свердловской области были дисквалифицированы за нарушения по ходу забега.

Лёгкая атлетика. Чемпионат России – 2026. Екатеринбург. Эстафета 4х400 м, женщины:

1. Московская область — 3.29,61.
2. Санкт-Петербург-2 — 3.30,86.
3. Москва — 3.31,12.
4. Иркутская область — 3.41,17.
5. Владимирская область — 3.46,46.

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