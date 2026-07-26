Дарья Осипова стала чемпионкой России в беге на 100 м с барьерами

Легкоатлетка Дарья Осипова выиграла чемпионат России в беге на 100 м с барьерами. Спортсменка из Санкт-Петербурга показала результат 12,77.

Второй к финишу прибежала Виктория Погребняк, представляющая Московскую область и Алтайский край (12,96). Третьей стала Алина Бозюкова (Санкт-Петербург), показав время 13,05.

Лёгкая атлетика. Чемпионат России — 2026. Бег 100 м с барьерами, женщины:

1. Дарья Осипова (Санкт-Петербург) — 12,77.

2. Виктория Погребняк (Московская область/Алтайский край) — 12,96.

3. Алина Бозюкова (Санкт-Петербург) — 13,05.

4. Полина Граудынь (Москва) — 13,19.

5. Вероника Ратиева (Ростовская область) — 13,32.

6. Валерия Щербинина (Челябинская область) — 13,37.

7. Валерия Склярова (Краснодарский край) — 13,68.

8. Анастасия Андреева (Краснодарский край) — 13,75.