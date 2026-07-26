Матвей Герасимов выиграл ЧР по лёгкой атлетике в беге на 100 м с барьерами

Легкоатлет, представляющий Краснодарский край, Матвей Герасимов выиграл в беге на 100 метров с барьерами на чемпионате России 2026 года. Он показал результат 13,49.
Второе место занял Даниил Шубин (Нижегородская область) с результатом 13,68. Тройку замкнул спортсмен из Республики Татарстан Семён Манаков (13,74).
Лёгкая атлетика. Чемпионат России — 2026. Бег 100 м с барьерами, мужчины:
1. Матвей Герасимов (Краснодарский край) — 13,49.
2. Даниил Шубин (Нижегородская область) — 13.68.
3. Семён Манаков (Республика Татарстан) — 13.74.
4. Анатолий Киселёв (Нижегородская область) — 13.76.
5. Антон Колмыков (Московская область) — 13.93.
6. Даниил Субботин (Краснодарский край/Карачаево-Черкесская Республика) — 14.02.
7. Егор Келин (Свердловская область) — 14.35.