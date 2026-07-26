Валерий Пронкин выиграл золотую медаль ЧР-2026 в метании молота

Российский легкоатлет Валерий Пронкин выиграл золотую медаль в соревнованиях по метанию молота на чемпионате России – 2026 в Екатеринбурге.

Пронкин завершил соревнования, показав в своей лучшей попытке результат 77,40 м. Серебро завоевал Андрей Романов (73,36). Бронзовым призёром соревнований стал Евгений Коротовский, который метнул молот на 72,41 м.

Лёгкая атлетика. Чемпионат России — 2026. Метание молота, мужчины:

1. Валерий Пронкин (Москва) — 77,40.

2. Андрей Романов (Московская область) — 73,36.

3. Евгений Коротовский (Нижегородская область – Смоленская область) – 72,41.

4. Андрей Овсянников (Москва) – 72,14.

5. Иван Коптюх (Нижегородская область) – 69,98.