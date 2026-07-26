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Валерий Пронкин выиграл золотую медаль ЧР-2026 в метании молота

Валерий Пронкин выиграл золотую медаль ЧР-2026 в метании молота
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Российский легкоатлет Валерий Пронкин выиграл золотую медаль в соревнованиях по метанию молота на чемпионате России – 2026 в Екатеринбурге.

Пронкин завершил соревнования, показав в своей лучшей попытке результат 77,40 м. Серебро завоевал Андрей Романов (73,36). Бронзовым призёром соревнований стал Евгений Коротовский, который метнул молот на 72,41 м.

Лёгкая атлетика. Чемпионат России — 2026. Метание молота, мужчины:

1. Валерий Пронкин (Москва) — 77,40.
2. Андрей Романов (Московская область) — 73,36.
3. Евгений Коротовский (Нижегородская область – Смоленская область) – 72,41.
4. Андрей Овсянников (Москва) – 72,14.
5. Иван Коптюх (Нижегородская область) – 69,98.

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