Степан Веткин стал чемпионом России — 2026 в прыжках в высоту, Лысенко — второй

Российский легкоатлет Степан Веткин выиграл золотую медаль в соревнованиях по прыжкам в высоту на чемпионате России — 2026 в Екатеринбурге.

В своей лучшей попытке Веткин показал результат 2,27 м, этого хватило, чтобы одержать победу и опередить серебряного призёра чемпионата мира — 2017 Данила Лысенко (2,24), который занял второе место в соревнованиях. Бронзовым призёром стал Илья Иванюк (2,24).

Лёгкая атлетика. Чемпионат России – 2026. Екатеринбург. Прыжок в высоту, мужчины:

1. Степан Веткин (Брянская область — Смоленская область) — 2,27.

2. Данил Лысенко (Москва) — 2,24.

3. Илья Иванюк (Брянская область – Смоленская область) — 2,24.

4. Никита Курбанов (Москва) — 2,20.

5. Игорь Данильченко (Санкт-Петербург)/Ярослав Кутковой (Краснодарский край) — 2,20.