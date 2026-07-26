Женская сборная России по водному поло заработала $ 35 тыс. за результат на Кубке мира

Женская сборная России по водному поло заработала $ 35 тыс. за своё выступление в финальной стадии Кубка мира. Об этом сообщила пресс-служба Федерации водных видов спорта России.

Ранее россиянки заняли четвёртое место по итогам соревнований, уступив Австралии в матче за бронзу со счётом 9:12. Таким образом, сборная России не смогла обеспечить себе автоматический отбор на чемпионат мира по водным видам спорта 2027 года, который состоится в Будапеште. Первенство планеты является квалификацией на Олимпиаду-2028.

Отметим, отечественные спортсмены выступали на Кубке мира с национальным флагом и гимном. В апреле World Aquatics объявила о полном снятии ограничений.