Екатерина Конева выиграла золотую медаль в тройном прыжке на ЧР-2026 в Екатеринбурге

Серебряный призёр чемпионата мира — 2013 в тройном прыжке российская легкоатлетка Екатерина Конева выиграла золотую медаль чемпионата России — 2026 в Екатеринбурге.
Конева завершила соревнования, показав результат 14,23 м. Серебро завоевала Дарья Нидбайкина (14,15), бронзовым призёром чемпионата России стала Таисия Дмитриева (13,69).
Лёгкая атлетика. Чемпионат России – 2026. Екатеринбург. Тройной прыжок, женщины:
1. Екатерина Конева (Краснодарский край – Хабаровский край) – 14,23.
2. Дарья Нидбайкина (Московская область – Брянская область) – 14,15.
3. Таисия Дмитриева (Санкт-Петербург) – 13,69.
4. Алина Абраменко (Волгоградская область) – 13,45.
5. Анастасия Кобылянских (Москва) – 13,32.