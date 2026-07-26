15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Екатерина Конева выиграла золотую медаль в тройном прыжке на ЧР-2026 в Екатеринбурге

Екатерина Конева выиграла золотую медаль в тройном прыжке на ЧР-2026 в Екатеринбурге
Комментарии

Серебряный призёр чемпионата мира — 2013 в тройном прыжке российская легкоатлетка Екатерина Конева выиграла золотую медаль чемпионата России — 2026 в Екатеринбурге.

Конева завершила соревнования, показав результат 14,23 м. Серебро завоевала Дарья Нидбайкина (14,15), бронзовым призёром чемпионата России стала Таисия Дмитриева (13,69).

Лёгкая атлетика. Чемпионат России – 2026. Екатеринбург. Тройной прыжок, женщины:

1. Екатерина Конева (Краснодарский край – Хабаровский край) – 14,23.
2. Дарья Нидбайкина (Московская область – Брянская область) – 14,15.
3. Таисия Дмитриева (Санкт-Петербург) – 13,69.
4. Алина Абраменко (Волгоградская область) – 13,45.
5. Анастасия Кобылянских (Москва) – 13,32.

Материалы по теме
«Я нормальный, даже не блевал». Юниоры разрывают чемпионат России по лёгкой атлетике
«Я нормальный, даже не блевал». Юниоры разрывают чемпионат России по лёгкой атлетике
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android