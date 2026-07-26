Алексей Лемонов стал чемпионом России в ходьбе на 10 000 м, Сергей Кожевников — четвёртый

Легкоатлет Алексей Лемонов, выступающий за Республику Мордовию, стал чемпионом России в ходьбе на 10 000 метров. Он преодолел дистанцию за 39:06,19.

Вторым финишировал Василий Мизинов из Челябинской области с результатом 39:13,33. Третье место занял Коркмаз Салих (Турция). Он показал время 39:19,09.

Действующий рекордсмен России Сергей Кожевников расположился на четвёртой строчке (39:30,19).

Лёгкая атлетика. Чемпионат России — 2026. Ходьба 10000 м, мужчины:

1. Алексей Лемонов (Республика Мордовия) — 39:06,19.

2. Василий Мизинов (Челябинская область) — 39:13,33.

3. Коркмаз Салих (Турция) — 39:19,09.

4. Сергей Кожевников (Республика Мордовия) — 39:30,19.

5. Артемий Вершинин (Республика Мордовия/Кемеровская область) — 40:15,00.

6. Сергей Шарыпов (Республика Мордовия/Удмуртская Республика) — 41:23,44.

7. Данила Мартынов (Республика Мордовия) — 42:08,19.

8. Сергей Шмыров (Республика Мордовия) — 42:59,10.