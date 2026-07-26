Стал известен первый соперник Ронни О’Салливана на турнире Shanghai Masters

Стало известно имя первого соперника семикратного чемпиона мира Ронни О’Салливана на первом турнире нового снукерного сезона Shanghai Masters. Им стал 18-летний Лю Линхао. До этого момента соперники ни разу не встречались друг с другом.

Лю известен тем, что год назад мог оказаться в туре благодаря успешному выступлению на Q School азиатско-тихоокеанского региона. Но в матче за попадание в тур проиграл тайцу Чатчапонгу Насе со счетом 0:4.

Розыгрыш турнира в Шанхае состоится с 27 июля по 2 августа. Соревнования пройдут в 17-й раз. Действующий чемпион турнира Shanghai Masters — Кайрен Уилсон, который в прошлогоднем финале обыграл Али Картера со счётом 11:9.