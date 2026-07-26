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Стал известен первый соперник Ронни О’Салливана на турнире Shanghai Masters

Стал известен первый соперник Ронни О’Салливана на турнире Shanghai Masters
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Стало известно имя первого соперника семикратного чемпиона мира Ронни О’Салливана на первом турнире нового снукерного сезона Shanghai Masters. Им стал 18-летний Лю Линхао. До этого момента соперники ни разу не встречались друг с другом.

Лю известен тем, что год назад мог оказаться в туре благодаря успешному выступлению на Q School азиатско-тихоокеанского региона. Но в матче за попадание в тур проиграл тайцу Чатчапонгу Насе со счетом 0:4.

Розыгрыш турнира в Шанхае состоится с 27 июля по 2 августа. Соревнования пройдут в 17-й раз. Действующий чемпион турнира Shanghai Masters — Кайрен Уилсон, который в прошлогоднем финале обыграл Али Картера со счётом 11:9.

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