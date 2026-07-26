Матье ван дер Пул выиграл заключительный этап «Тур де Франс», Филипсен — второй

Нидерландский велогонщик Матье ван дер Пул (Premier Tech) выиграл заключительный 21-й этап престижной многодневки «Тур де Франс», который проходил в Париже. Спортсмены преодолели дистанцию в 89 км.

Вторым финишировал бельгиец Йеспер Филипсен, также представляющий команду Premier Tech. Датский велогонщик Мадс Педерсен, выступающий за Lidl — Trek, — третий.

Велоспорт. «Тур де Франс» — 2026. Итоговая генеральная классификация после 21 этапа:

1. Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates – XRG) – 73.56,26.

2. Ремко Эвенепул (Бельгия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 6,26.

3. Исаак дель Торо (Мексика, UAE Team Emirates – XRG) – 9,42.

4. Поль Сейшас (Франция, Decathlon CMA CGM) – 11,56.

5. Ленни Мартинес (Франция, Bahrain – Victorious) – 13,02.

6. Маттиас Скьельмосе (Дания, Lidl – Trek) – 14,59.

7. Хуан Аюсо (Испания, Lidl – Trek) – 17,48.

8. Ричард Карапас (Эквадор, EF Education – EasyPost) – 20,00.