Тадей Погачар в пятый раз в карьере выиграл веломногодневку «Тур де Франс»

Словенский велогонщик Тадей Погачар в пятый раз в своей карьере стал победителем престижной многодневки «Тур де Франс».

Ранее этого достижения добивались бельгийский гонщик Эдди Меркс, испанец Мигель Индурайн, французы Жак Анкетиль и Бернар Ино.

Велоспорт. «Тур де Франс» — 2026. Итоговая генеральная классификация после 21 этапа:

1. Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates – XRG) – 73.56,26.

2. Ремко Эвенепул (Бельгия, Red Bull – BORA – hansgrohe) +6,26.

3. Исаак дель Торо (Мексика, UAE Team Emirates – XRG) +9,42.

4. Поль Сейшас (Франция, Decathlon CMA CGM) +11,56.

5. Ленни Мартинес (Франция, Bahrain – Victorious) +13,02.

6. Маттиас Скьельмосе (Дания, Lidl – Trek) +14,59.

7. Хуан Аюсо (Испания, Lidl – Trek) +17,48.

8. Ричард Карапас (Эквадор, EF Education – EasyPost) +20,00.