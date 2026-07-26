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Илюмжинов не вошёл в итоговый список кандидатов на пост президента ФИДЕ

Илюмжинов не вошёл в итоговый список кандидатов на пост президента ФИДЕ
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Россиянин Кирсан Илюмжинов не вошёл в итоговый список кандидатов на пост президента Международной шахматной федерации (ФИДЕ). Об этом сообщает пресс-служба организации.

Кандидатами на пост являются немцы Вадим Розенштайн и Ян-Хенрик Бюттнер, а также представитель Казахстана Тимур Турлов. Выборы пройдут в сентябре в Самарканде.

Напомним, ранее президент ФИДЕ Аркадий Дворкович, временно приостановивший деятельность на своём посту из-за введения против него санкций Европейского союза, заявив, что не будет участвовать в предстоящих выборах президента организации и не поддержит кандидатуру Илюмжинова.

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