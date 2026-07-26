«Не знаю, как мне это удаётся». Тадей Погачар — о пятой победе на «Тур де Франс»

Словенский велогонщик Тадей Погачар поделился эмоциями после победы в «Тур де Франс» — 2026. Эта победа стала для Погачара пятой в карьере на веломногодневке.

«Это был невероятный день, у меня просто нет слов. Он получился потрясающим, атмосфера была невероятной. Рад, что гонка завершилась, что мы выиграли её в пятый раз. Каждая победа действительно особенная. Возможно, вам кажется, что это сказка, для меня самого это тоже невероятно.

Не знаю, как мне это удаётся. Самое главное — получать удовольствие от того, чем занимаешься, и быть окружённым людьми, которые рядом с тобой даже в самые сложные моменты и поддерживают тебя, чтобы ты мог двигаться к своим целям.

Жаль, что Йонас Вингегор и многие другие гонщики упали по ходу этого «Тура». Надеюсь, в следующем году мы все снова сможем бороться друг с другом», — приводит слова Погачара L’Équipe.