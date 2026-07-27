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Погачар рассказал, чем планирует заняться после победы на «Тур де Франс» — 2026

Погачар рассказал, чем планирует заняться после победы на «Тур де Франс» — 2026
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Титулованный словенский велогонщик Тадей Погачар рассказал о своих планах после после победы на «Тур де Франс» – 2026.

— Какие у вас теперь планы после завершения «Тур де Франс»?
— В понедельник я вернусь домой, и у меня будет несколько дел. В частности, в следующую пятницу вечером мне предстоит принять участие в небольшой гонке-критериуме в городе, где я живу. Там будут специальные гости, в том числе другие участники «Тур де Франс», которых я благодарю за то, что нашли время приехать. Также я буду заниматься делами своего фонда, а затем планирую посетить несколько этапов женского «Тур де Франс», чтобы поддержать свою девушку Уршку Жигарт (гонщица команды AG Insurance-Soudal. – Прим. «Чемпионата»), – приводит слова Погачара L’Equipe.

Победа на «Тур де Франс» – 2026 стала для Погачара пятой в профессиональной карьере велогонщика.

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