Тадей Погачар признался, что относится к допинг-проверкам как к походу в супермаркет

Титулованный словенский велогонщик Тадей Погачар рассказал, как воспринял неожиданный ночной визит инспектора антидопинговой службы, который состоялся во время «Тур де Франс» – 2026.

— Во время этого «Тур де Франс» вы прошли необычную ночную допинг-проверку. Как вы воспринимаете подозрения, возникшие из-за ваших невероятных результатов?

— Я уже привык. С тех пор как начал выступать на «Тур де Франс», то есть с 2020 года, мне постоянно приходится проходить самые разные необычные проверки. За семь лет меня уже четыре или пять раз проверяли прямо в командном автобусе за полчаса до старта особенно сложных этапов. Я не жалуюсь, потому что инспекторы просто делают свою работу. Теперь это часть моей жизни. Когда кто-то стучит в дверь моего номера, первая мысль — что пришли на допинг-контроль. Я встречаю инспектора так же спокойно, как будто собираюсь сходить в супермаркет. Это уже не кажется чем-то необычным — это просто моя жизнь, – приводит слова Погачара L’Equipe.