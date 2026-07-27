Российские рапиристки завершили своё выступление в личном турнире ЧМ на стадии 1/8 финала

Российские рапиристки не смогли выйти в решающие стадии чемпионата мира – 2026 по фехтованию в Гонконге. Последняя из россиянок, оставшихся на турнире, олимпийская чемпионка – 2020 Марта Мартьянова завершила своё выступление в 1/8 финала, уступив итальянке Анне Кристино со счётом 5:15.

Помимо Мартьяновой, в соревнованиях также приняли участие Айла Мамедова, Алла Соловьёва и Владислава Пенюшкина. Мамедова проиграла в 1/16 финала итальянке Мартине Фаваретто (4:15), Соловьёва на этой же стадии уступила представительнице США Лорен Скрюггс (12:15). Владислава Пенюшкина потерпела поражение от Марты Мартьяновой в 1/16 финала со счётом 7:8.

Чемпионат мира – 2026 по фехтованию проходит с 22 по 30 июля.