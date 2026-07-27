15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Российский саблист Павел Граудынь вышел в финал ЧМ-2026

Российский саблист Павел Граудынь вышел в финал ЧМ-2026
Комментарии

Российский саблист Павел Граудынь вышел в финал чемпионата мира – 2026 по фехтованию, который проходит в Гонконге. В 1/2 финала россиянин был сильнее румынского саблиста Раду Ниту со счётом 15:8.

За золотую медаль Граудынь поспорит с южнокорейским саблистом До Гён Доном, который в своём полуфинале победил египтянина Мухаммеда Эмера со счётом 15:12.

Стоит отметить, что в турнире также принимали участие ещё два российских саблиста – Камиль Ибрагимов и Анатолий Костенко. Последний выбыл на стадии 1/16 финала, а Ибрагимов в 1/8 финала соревнований.

Чемпионат мира – 2026 по фехтованию проходит в Гонконге с 22 по 30 июля.

Материалы по теме
Саблист Павел Граудынь вышел в 1/2 финала ЧМ-2026 по фехтованию
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android