Саблист Павел Граудынь выиграл золото на первом ЧМ после возвращения флага и гимна

Российский саблист Павел Граудынь выиграл золотую медаль чемпионата мира 2026 года. В финале соревнований спортсмен одержал победу над южнокорейцем До Кен Доном со счётом 15:7.

Золото Граудыня стало первой для России медалью на международных турнирах по фехтованию после возвращения флага и гимна.

19-летний Граудынь является бронзовым призёром чемпионата Европы – 2025 в командной сабле.

Стоит отметить, что в турнире также принимали участие ещё два российских саблиста – Камиль Ибрагимов и Анатолий Костенко. Последний выбыл на стадии 1/16 финала, а Ибрагимов – в 1/8 финала соревнований. Чемпионат мира – 2026 по фехтованию проходит в Гонконге с 22 по 30 июля.