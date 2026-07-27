«Огромный плюс». Баранов назвал одно преимущество мужской сборной России по волейболу

Либеро сборной России Евгений Баранов признался, что считает глубину состава и высокий уровень российских игроков одним из главных преимуществ сборной.

«Вообще Лига наций – это сложный турнир с точки зрения логистики, потому что проходит по туровой системе, ты катаешься по всему миру, играешь много матчей подряд. И у нашей сборной есть огромный плюс. У нас огромное количество игроков высокого уровня. И это позволило бы грамотно распределить нагрузку, снизить её, уменьшить количество травм, усталость от перелётов. У многих команд нет возможности собрать два-три равноценных состава, на долгой дистанции это сказывается. Поэтому считаю, что сборная России бы точно в Лиге наций выступила очень хорошо, была бы сейчас в числе лидеров. Но не знаю, снесли бы всех или нет (улыбается). Играть в волейбол сейчас научились все. Очень много сильных команд, сложные игры, поэтому не буду говорить, что обязательно бы победили», – сказал Баранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Петром Кондаковым.