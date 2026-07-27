World Gymnastics объяснила, когда возможны исключения из решения о допуске россиян

Международная федерация гимнастики (World Gymnastics) опубликовала разъяснение по поводу реализации решения о снятии ограничений с российских и белорусских гимнастов, допустив отдельные исключения для турниров, организованных до мая 2026 года.

«На заседании в мае 2026 года Исполнительный комитет принял решение снять все ограничения с российских и белорусских спортсменов в соответствии с принципом равного отношения ко всем участникам независимо от их национальности, а также в соответствии с основополагающими ценностями и духом спорта. Такой подход также соответствует рекомендациям, опубликованным Международным олимпийским комитетом (МОК) 7 июля.

В то же время Исполнительный комитет признаёт обеспокоенность, которую могло вызвать немедленное вступление этого решения в силу, особенно в связи с возможными ограничениями со стороны государственных органов, на которые World Gymnastics не может повлиять. В связи с этим ситуация была повторно рассмотрена на заседании Исполнительного комитета, состоявшемся с 22 по 24 июля 2026 года.

При этом Исполнительный комитет не пересматривает принятое решение, однако признаёт, что до дальнейшего уведомления может потребоваться определённая гибкость в отношении соревнований, право на проведение которых было предоставлено до принятия решения в мае 2026 года, если обязательные ограничения местных властей препятствуют полному применению стандартных правил World Gymnastics.

Исполнительный комитет подтвердил, что все российские и белорусские спортсмены должны иметь возможность выступать с полным представительством на всех соревнованиях, под эгидой World Gymnastics. Однако в отношении турниров, право на проведение которых было предоставлено до решения в мае 2026 года, могут рассматриваться исключения в каждом конкретном случае, если решения или ограничения местных органов власти не позволяют реализовать данный порядок», – говорится в сообщении пресс-службы организации.