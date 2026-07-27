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«Это было потрясающе». Саблист Граудынь — о победе на чемпионате мира — 2026

«Это было потрясающе». Саблист Граудынь — о победе на чемпионате мира — 2026
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Российский саблист Павел Граудынь прокомментировал победу на чемпионате мира – 2026 в Гонконге. В финале турнира саблистов он был сильнее южнокорейца До Кен Дона со счётом 15:7.

«Ожидал ли, что буду лидировать с начала поединка? Возможно, немного. Сегодня очень хороший день. Это было потрясающе. Невероятное чувство, я очень счастлив. Хочу сказать спасибо всем, кто меня поддерживает, моей семье, моей команде и стране», – приводит слова Граудыня «Матч ТВ».

Золото Граудыня стало первой для России медалью на международных турнирах по фехтованию после возвращения флага и гимна.

19-летний Граудынь является бронзовым призёром чемпионата Европы – 2025 в командной сабле.

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