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Фото: саблист Павел Граудынь получил золотую медаль за победу на ЧМ-2026

Фото: саблист Павел Граудынь получил золотую медаль за победу на ЧМ-2026
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Российский саблист Павел Граудынь получил золотую медаль за победу на чемпионате мира – 2026, который проходит в Гонконге. В финале турнира россиянин был сильнее южнокорейского саблиста До Кен Дона со счётом 15:7.

Фото: Скриншот трансляции

Золото Граудыня стало первой для России медалью на международных турнирах по фехтованию после возвращения флага и гимна.

19-летний Граудынь является бронзовым призёром чемпионата Европы – 2025 в командной сабле.

Стоит отметить, что в турнире также принимали участие ещё два российских саблиста – Камиль Ибрагимов и Анатолий Костенко. Последний выбыл на стадии 1/16 финала, а Ибрагимов – в 1/8 финала соревнований.

Чемпионат мира – 2026 по фехтованию проходит в Гонконге с 22 по 30 июля.

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