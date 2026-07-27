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Российский гимн впервые с 2022 года прозвучал на чемпионате мира по фехтованию

Российский гимн впервые с 2022 года прозвучал на чемпионате мира по фехтованию
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Сегодня, 27 июля, российский саблист Павел Граудыня выиграл золотую медаль на чемпионате мира — 2026 в Гонконге. Российский гимн впервые прозвучал на церемонии награждения первенства планеты по фехтованию с 2022 года. В финале турнира россиянин оказался сильнее южнокорейского саблиста До Кен Дона со счётом 15:7.

Золото Граудыни стало для российских фехтовальщиков первым на международных соревнованиях после возвращения флага и гимна.

Ранее российские фехтовальщики были отстранены от участия в международных стартах. С 2023 года россияне имели возможность выступать на турнирах в нейтральном статусе.

2 июня 2026 года исполнительный комитет Международной федерации фехтования (FIE) снял ограничения с российских спортсменов, которые получили возможность выступать с флагом, гимном и в национальной форме России на международных стартах.

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