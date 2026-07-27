15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Дегтярёв отреагировал на победу саблиста Граудыня на чемпионате мира — 2026

Дегтярёв отреагировал на победу саблиста Граудыня на чемпионате мира — 2026
Комментарии

Министр спорта России Михаил Дегтярёв отреагировал на победу российского саблиста Павла Граудыня на чемпионате мира — 2026. В финале соревнований спортсмен одержал победу над южнокорейцем До Кён Доном со счётом 15:7.

«Поздравляю Павла Граудыня с победой на чемпионате мира по фехтованию в Гонконге! В финале соревнований по сабле он уверенно победил соперника из Республики Корея и принёс сборной России первое золото мирового первенства после возвращения наших гимна и флага.

Это закономерный результат для спортсмена, который ранее становился серебряным призёром первенства мира, а также бронзовым призёром чемпионата Европы.

Отдельно отмечу, что Международная федерация фехтования (FIE) одной из первых среди международных спортивных федераций полностью сняла ограничения с российских спортсменов», — написал Дегтярёв у себя в телеграм-канале.

Материалы по теме
Российский фехтовальщик победил с флагом и гимном. Такого золота у страны не было 10 лет!
Российский фехтовальщик победил с флагом и гимном. Такого золота у страны не было 10 лет!
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android