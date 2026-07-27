Дегтярёв отреагировал на победу саблиста Граудыня на чемпионате мира — 2026

Министр спорта России Михаил Дегтярёв отреагировал на победу российского саблиста Павла Граудыня на чемпионате мира — 2026. В финале соревнований спортсмен одержал победу над южнокорейцем До Кён Доном со счётом 15:7.

«Поздравляю Павла Граудыня с победой на чемпионате мира по фехтованию в Гонконге! В финале соревнований по сабле он уверенно победил соперника из Республики Корея и принёс сборной России первое золото мирового первенства после возвращения наших гимна и флага.

Это закономерный результат для спортсмена, который ранее становился серебряным призёром первенства мира, а также бронзовым призёром чемпионата Европы.

Отдельно отмечу, что Международная федерация фехтования (FIE) одной из первых среди международных спортивных федераций полностью сняла ограничения с российских спортсменов», — написал Дегтярёв у себя в телеграм-канале.