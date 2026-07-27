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Павел Граудынь заявил, что был счастлив услышать гимн России в честь своей победы на ЧМ

Павел Граудынь заявил, что был счастлив услышать гимн России в честь своей победы на ЧМ
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Российский саблист Павел Граудынь, выигравший чемпионат мира — 2026, заявил, что был счастлив услышать на награждении гимн России в честь своей победы. В финале личного турнира россиянин оказался сильнее южнокорейского саблиста До Кён Дона со счётом 15:7.

«Сами слова гимна не повторял, я его помню очень хорошо. Мы по юниорам уже выступали с флагом, выиграли общекомандное золото чемпионата Европы. Там не раз звучал наш гимн. Сегодня я очень доволен, счастлив, очень рад услышать [гимн России] — нереальная гордость была», — цитирует Граудыня ТАСС.

19-летний Граудынь также является бронзовым призёром чемпионата Европы — 2025 в командной сабле.

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