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«Он правда герой». Бронзовый призёр ОИ Колобова — о победе Граудыня на чемпионате мира

«Он правда герой». Бронзовый призёр ОИ Колобова — о победе Граудыня на чемпионате мира
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Бронзовый призёр Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро фехтовальщица Виолетта Колобова назвала героем российского саблиста Павла Граудыня, выигравшего золотую медаль на чемпионате мира — 2026.

«Это самая долгожданная победа на этом чемпионате мира, потому что до этого двое или трое были в шаге от медалей. Думаю, это большая радость для всей федерации, для всей страны, для всех болельщиков, которые следили за его сегодняшним днём и смотрели весь его путь на протяжении всех соревнований и турниров. Я поздравляю и безумно рада.

Скажу по себе, что вообще очень сложно работать по двум календарям — основному и юниорскому. В моей практике и спортивной жизни были выступления по трём календарям. Это вдвойне большая нагрузка, он правда герой, как сейчас пишут все болельщики и СМИ. Это потрясающий результат для его возраста, желаю ему дальнейших больших побед, считаю это хорошим началом», — приводит слова Колобовой ТАСС.

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