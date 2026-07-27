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Илюмжинов объявил о приостановке шахматной деятельности

Илюмжинов объявил о приостановке шахматной деятельности
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Бывший президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Кирсан Илюмжинов объявил о приостановке шахматной деятельности после того, как не вошёл в итоговый список кандидатов на пост президента организации.

«Сегодня я принял решение – ухожу из шахмат, приостанавливаю любую шахматную деятельность. Шахматы прячу в чулан. Много анализировал свою карьеру, все титулы, которые мог получить на посту главы ФИДЕ, я получил. Объединили шахматный мир, Международный олимпийский комитет признал шахматы олимпийским [видом спорта]. Но надо вовремя уходить», — приводит слова Илюмжинова ТАСС.

Илюмжинов выдвинул свою кандидатуру после того, как действующий президент ФИДЕ Аркадий Дворкович принял решение о временной отставке и неучастии в предстоящих выборах президента организации.

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