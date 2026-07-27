Якоб Ингебригтсен намекнул на скорое возвращение в спорт после травмы

Двукратный олимпийский чемпион на дистанциях 1500 м и 5000 м норвежский легкоатлет Якоб Ингебригтсен у себя на странице в соцсети опубликовал пост, в котором намекнул на своё участие в чемпионате Европы по лёгкой атлетике — 2026 в Бирмингеме. Соревнования пройдут с 10 по 16 августа и станут для норвежца первыми после перерыва с осени 2025 года.

«Слышал, Бирмингем хорош в это время года», — написал легкоатлет под видео с нарезкой моментов его забегов на соревнованиях и кадров восстановления после травмы. Также Ингебригтсен отметил официальный аккаунт чемпионата Европы — 2026.

Напомним, Ингебригтсен перенёс операцию на ахилловом сухожилии, проблемы с которым были накопительными, пропустил почти весь летний сезон 2025 года.