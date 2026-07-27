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«Видеть флаг и слышать гимн — до мурашек!» Тренер Граудыня — о победе на ЧМ по фехтованию

«Видеть флаг и слышать гимн — до мурашек!» Тренер Граудыня — о победе на ЧМ по фехтованию
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Екатерина Коптилая, личный тренер российского саблиста Павла Граудыня, ставшего чемпионом мира — 2026, прокомментировала результат подопечного.

«Результат Павла Граудыня на чемпионате мира говорит о том, что его фехтование было хорошим. Он действительно сегодня очень хорошо фехтовал, очень собранно и сконцентрированно. Он слушал все подсказки, менялся, когда это было нужно. Выполнял всё и брал паузы, если это требовалось в бою. Даже спортсмены из других стран, когда подходили и поздравляли, говорили, что сегодня он фехтовал очень и очень хорошо.

Это была важная и долгожданная победа после допуска, после возвращения нам флага и гимна. Мы сделали всё, что могли сегодня. Это первый титул у Павла в его возрастной категории. Видеть российский флаг и слышать гимн — до мурашек. Это очень-очень важно и ответственно! Мы очень рады. Конечно, не расслабляемся и готовимся к командным соревнованиям», — сказала Коптилая в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

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