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Владимир Путин поздравил Павла Граудыня с золотом чемпионата мира — 2026

Владимир Путин поздравил Павла Граудыня с золотом чемпионата мира — 2026
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Президент России Владимир Путин поздравил саблиста Павла Граудыня с победой на чемпионате мира — 2026. В финале личного турнира россиянин оказался сильнее южнокорейского саблиста До Кён Дона со счётом 15:7.

«Уважаемый Павел Владимирович! Поздравляю вас с триумфом на чемпионате мира по фехтованию 2026 года. Отмечу высокий класс мастерства и победный настрой, которые вы неизменно демонстрировали на пути к финалу. И, конечно, вашу выдержку, твёрдость характера и уверенность в своих силах в решающей встрече с олимпийским чемпионом из Республики Корея. Убеждён, что золотая медаль турнира в Гонконге станет достойным вкладом в развитие отечественной школы фехтования и вдохновит вас на новые яркие достижения. Желаю здоровья, благополучия и удачи», — говорится в телеграмме, опубликованной пресс-службой президента России.

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