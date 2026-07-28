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Норвежская всадница погибла из-за несчастного случая на тренировке по конному троеборью

Норвежская всадница погибла из-за несчастного случая на тренировке по конному троеборью
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Норвежская всадница Кари Метте Стенеруд погибла в результате несчастного случая во время одной из тренировок по конному троеборью. Об этом сообщила пресс-служба Норвежской федерации конного спорта.

Врачи оказали Стенеруд первую помощь на месте, но спасти спортсменку не удалось. Полиция уведомила ближайших родственников и продолжает расследование в соответствии с протоколом. Лошадь в результате несчастного случая не пострадала.

«Норвежская федерация конного спорта проводит расследование в отношении присутствовавших на месте происшествия и других пострадавших. Это первый случай гибели человека во время организованных соревнований по конному спорту в Норвегии, и мы обеспечим необходимые дальнейшие действия в будущем», – говорится в сообщении организации.

Кари Метте Стенеруд было 37 лет. Норвежка выступала в конкуре и троеборье, представляя клуб Skedsmo Rideklubb.

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