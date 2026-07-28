«У нас будет успешный чемпионат». Варфоломеев — о ЧМ по художественной гимнастике

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике 2024 года представительница Германии Дарья Варфоломеев высказалась о попадании в состав сборной своей страны для участия в чемпионате мира — 2026.

«Я в полном восторге от того, что это теперь официально и я буду выступать на чемпионате мира. Я уверена, что вместе с Ладой [Пуш], Анастасией [Симаковой] и остальной немецкой группой я хорошо выступлю и у нас будет успешный чемпионат мира. Мы хотим порадовать зрителей во Франкфурте», – приводит слова Варфоломеев DTB.

Чемпионат мира по художественной гимнастике 2026 года пройдёт с 12 по 16 августа во Франкфурте. В составе сборной России в индивидуальных соревнованиях выступят София Ильтерякова, Мария Борисова и Арина Ковшова.