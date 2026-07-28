15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Мужская сборная России по рапире выбыла из борьбы на ЧМ по фехтованию в 1/4 финала

Мужская сборная России по рапире выбыла из борьбы на ЧМ по фехтованию в 1/4 финала
Комментарии

Российские рапиристы не смогли выйти в полуфинал командного турнира чемпионата мира – 2026 по фехтованию в Гонконге.

Команда в составе Кирилла Бородачёва, Антона Бородачёва, Егора Баранникова и Владислава Мыльникова уступила команде Соединённых Штатов Америки со счётом 39:45.

Чемпионат мира – 2026 по фехтованию проходит с 22 по 30 июля.

Вчера, 27 июля, 19-летний российский саблист Павел Граудынь выиграл золотую медаль на чемпионате мира — 2026. Российский гимн впервые прозвучал на церемонии награждения первенства планеты по фехтованию с 2022 года. В финале турнира россиянин оказался сильнее южнокорейского саблиста До Кён Дона со счётом 15:7.

Материалы по теме
«Саблист есть саблист». Тарасова поздравила Граудыня с победой на ЧМ по фехтованию
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android