Мужская сборная России по рапире выбыла из борьбы на ЧМ по фехтованию в 1/4 финала

Российские рапиристы не смогли выйти в полуфинал командного турнира чемпионата мира – 2026 по фехтованию в Гонконге.

Команда в составе Кирилла Бородачёва, Антона Бородачёва, Егора Баранникова и Владислава Мыльникова уступила команде Соединённых Штатов Америки со счётом 39:45.

Чемпионат мира – 2026 по фехтованию проходит с 22 по 30 июля.

Вчера, 27 июля, 19-летний российский саблист Павел Граудынь выиграл золотую медаль на чемпионате мира — 2026. Российский гимн впервые прозвучал на церемонии награждения первенства планеты по фехтованию с 2022 года. В финале турнира россиянин оказался сильнее южнокорейского саблиста До Кён Дона со счётом 15:7.