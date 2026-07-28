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Женская сборная России по шпаге вылетела в 1/8 финала ЧМ по фехтованию

Женская сборная России по шпаге вылетела в 1/8 финала ЧМ по фехтованию
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Женская сборная России по шпаге вылетела в 1/8 финала на чемпионате мира по фехтованию 2026 года. Российские спортсменки проиграли сборной Гонконга со счётом 45:40.

В составе команды выступали Кристина Ясинская, Айзанат Муртазаева, Анастасия Рустамова и Яна Бекмурзова.

Чемпионат мира по фехтованию — 2026 проходит в Гонконге с 22 по 30 июля. Ранее российский саблист Павел Граудынь завоевал золотую медаль в личных соревнованиях, обыграв в финале южнокорейца Дон Кен Дона со счётом 15:7. Эта победа стала первой для России на международных турнирах по фехтованию после возвращения флага и гимна страны.

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