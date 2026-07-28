IFFF допустила российских многоборцев до международных соревнований

Международная федерация функционального многоборья (IFFF) допустила российских и белорусских спортсменов до международных стартов, последовав рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК).

«В связи с решением МОК об отмене дисквалификации ОКР [Олимпийского комитета России], IFFF объявляет, что белорусские и российские спортсмены также смогут вернуться к участию в соревнованиях IFFF в качестве представителей своих стран, а также возобновить участие в командных соревнованиях.

Когда МОК впервые ввёл ограничения в отношении российских и белорусских спортсменов, генеральная ассамблея IFFF проголосовала за то, чтобы следовать и выполнять рекомендации МОК по данному вопросу. Из результатов голосования следует, что IFFF будет и впредь руководствоваться действующими рекомендациями МОК, а также любыми новыми рекомендациями, которые могут быть выпущены в будущем.

IFFF рассчитывает, что как российские, так и белорусские спортсмены примут участие в чемпионатах мира среди мастеров и чемпионатах мира по итогам этого сезона», – говорится в официальном заявлении IFFF.