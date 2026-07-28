На ВЭФ-2026 пройдёт юбилейный Парад парусов

В рамках XI Восточного экономического форума состоится пятый, юбилейный Парад парусов ВЭФ. Соревнования пройдут с 31 августа по 4 сентября во Владивостоке в акватории Амурского залива. Организатор Форума – Фонд Росконгресс при поддержке Правительства Российской Федерации.

«За годы проведения Восточного экономического форума Парад парусов стал одной из его узнаваемых традиций. Проект помогает раскрыть морской характер Владивостока, познакомить гостей Форума с регионом, привлечь молодёжь к парусному спорту и морским профессиям. Он органично дополняет деловую программу ВЭФ, создавая пространство для общения, обмена опытом и укрепления международных связей», – подчеркнул первый заместитель директора Фонда Росконгресс, директор Восточного экономического форума Игорь Павлов.

В мероприятиях Парада парусов ВЭФ примут участие более 1000 российских и иностранных яхтсменов и моряков. Откроет программу детско-юношеская парусная регата в национальных и олимпийских классах яхт. 1 сентября пройдут показательные плавания больших учебных парусников «Надежда» и «Паллада», парусная регата килевых яхт, а также международная парусная регата «Кубок Дальнего Востока / Far East Cup» с участием ведущих профессиональных российских и китайских спортсменов. Торжественное награждение победителей состоится 4 сентября.

Также пройдут мероприятия в рамках трека «ВЭФ Патриот». В частности, для молодёжи организуют интерактивные программы, общение с наставниками, капитаном, офицерами и экипажем больших парусников.

Организатор Парада парусов ВЭФ – Ассоциация учебных парусников (России) совместно с Федерацией парусного спорта Приморского края при поддержке Фонда Росконгресс, правительства Приморского края, администрации Владивостока, Росморречфлота, Росрыболовства.

ВЭФ-2026 состоится 1–4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема в этом году – «Дальний Восток – развитие во благо людей». Организатор ВЭФ – Фонд Росконгресс.