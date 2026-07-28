Состоялась жеребьёвка Московского международного кубка по пляжному футболу

Определились участники групповой стадии Московского международного кубка по пляжному футболу. Турнир пройдёт с 30 июля по 2 августа на «РЖД Арене».

Фото: Пресс-служба Московского спорта

По результатам жеребьёвки в группе А неофициального чемпионата мира среди клубов сыграют «Локомотив» (Россия), «Аланьяспор» (Турция), «Спортиво Лукеньо» (Парагвай) и «Бетвам» (Болгария).

В группу Б попала сборная России и команды «ЦОР» (Беларусь), «Коринтианс» (Бразилия) и «Голсапуш» (Иран).

Фото: Пресс-служба Московского спорта

Действующий обладатель трофея ПФК «Локомотив» встретится в группе с турецким «Аланьяспором» и дебютантом турнира болгарским «Бетвамом». Серебряный призёр ММК-2025 иранский «Голсапуш» в группе Б сыграет с четырёхкратным чемпионом Беларуси могилёвским «ЦОРом», чемпионом Московского международного кубка — 2024 бразильским «Коринтиансом» и сборной России по пляжному футболу.

Программа Кубка включает четыре игровых дня. С 30 июля по 2 августа пройдут матчи группового этапа, а 2 августа, в воскресенье, состоятся финальные встречи, в рамках которых определится победитель турнира.

Фото: Пресс-служба Московского спорта

«Юбилейный розыгрыш Московского международного кубка — результат большой совместной работы, которую мы вместе с Департаментом спорта Москвы, РЖД и Российским футбольным союзом ведём уже пять лет. Состав команд подтверждает статус кубка как точки притяжения для сильнейших клубов со всех континентов. Присутствие представителей посольств на трибунах станет ещё одним подтверждением того, что пляжный футбол — это не только красивая игра, но и площадка для международного диалога», — сказал председатель совета директоров ГК «Стилобат», вице-президент пляжного футбольного клуба «Локомотив» Лев Мазараки.

Турнир организован Департаментом спорта города Москвы при поддержке Российских железных дорог (РЖД) и Российского футбольного союза (РФС). Организатор спортивной части турнира — ПФК «Локомотив». Место проведения соревнований — Пляжный стадион «РЖД Арена». Вход для зрителей свободный.