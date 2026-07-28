Главный тренер сборной России по лёгкой атлетике Светлана Абрамова подвела итоги ЧР

Главный тренер сборной России по лёгкой атлетике Светлана Абрамова подвела итоги чемпионата России, прошедшего в Екатеринбурге.

«Чемпионат оставил яркие впечатления и своей организацией, и своими результатами. Повторю ещё и ещё раз слова благодарности организаторам мероприятия. Высокий статус чемпионата страны был обеспечен ими на максимально возможном уровне.

Итоговые результаты в своём большинстве были прогнозируемы. Тенденции подтверждаются. В ряде дисциплин идёт активная смена поколений, и радует, что это не просто смена одних фамилий на другие, а появление талантливой молодёжи с уже достойными результатами и перспективой их дальнейшей положительной динамики.

Теперь главное — наполнить их спортивное взросление осознанной осторожностью вхождения во взрослый спорт. Примеров «сгорания» восходящих звёздочек за один-два года после появления на горизонте основного состава сборной команды, к сожалению, немало. Поэтому хочется призвать личных тренеров нынешних новых чемпионов помнить об этом и разумно подходить как к работе со своими спортсменами, так и к согласованному взаимодействию со сборной», – приводит слова Абрамовой пресс-служба Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).