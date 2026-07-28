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Российский марафонец Алексей Реунков сообщил, что его сбила машина

Российский марафонец Алексей Реунков сообщил, что его сбила машина
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Российский легкоатлет Алексей Реунков сообщил, что 27 июля его сбила машина. Спортсмен передвигался на велосипеде по тротуару.

«Сегодня самочувствие уже получше, чем вчера. Вчера я вообще без посторонней помощи с кровати подняться не мог.

Как всё получилось? Я просто решил покататься на велосипеде, уже к дому подъезжал. Ехал по тротуару, и человек с парковки выезжал — меня не заметил. Видимо, в другую сторону смотрел. В итоге он меня капотом так подбросил, что я на спину приземлился.

С нейрохирургом поговорил, обсудили, что сломались отростки позвонков. Он сказал, что это не так критично, всё должно спокойно срастись без корсетов и без ограничения движения. Просто, наверное, недели три будет болеть. Плюс ещё ушиб лёгкого. В общем, придётся ещё полечиться», – приводит слова Реункова Стась Шельгорн в своём телеграм-канале.

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