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«Тюмень» и «КПРФ» сыграют за Суперкубок России по футзалу в Новом Уренгое

«Тюмень» и «КПРФ» сыграют за Суперкубок России по футзалу в Новом Уренгое
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Матч за ​Суперкубок России по футзалу пройдет в Новом Уренгое. Первый трофей нового сезона разыграют «Тюмень» и «КПРФ». Встреча пройдет 22 августа на паркете СК «Факел Арена».

«Тюмень» получила право на участие в матче за Суперкубок на правах серебряного медалиста чемпионата России прошлого сезона. «КПРФ» сыграет за Суперкубок в качестве обладателя Кубка страны.

Действующим обладателем Суперкубка России по футзалу является МФК «Ухта», обыгравшая в розыгрыше сезона-2025/2026 «КПРФ» со счётом 6:5. Ранее стало известно, что клуб приостановит участие в Суперлиге России из-за проблем с финансированием. В прошедшем сезоне «Ухта» стала двукратным чемпионом страны, обыграв в финальной серии «Тюмень» со счётом 4:0.

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