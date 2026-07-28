Стал известен окончательный состав сборной России на ЧМ по художественной гимнастике

Определён окончательный состав сборной России по художественной гимнастике на чемпионат мира — 2026, который пройдёт с 12 по 16 августа во Франкфурте. Заявка опубликована на сайте Международной федерации гимнастики (World Gymnastics).

В индивидуальных соревнованиях выступят Мария Борисова (обруч, булавы, лента), Арина Ковшова (мяч, булавы, лента) и София Ильтерякова (обруч, мяч).

Отбор в финал многоборья проходит по трём видам. Таким образом, единственная в сборной России действующая чемпионка Европы София Ильтерякова не сможет квалифицироваться в финал.

В групповых упражнениях сборную России представит команда Санкт-Петербурга (Агата Барекзай, Алиса Еремеева, Арина Лавренова, Анна Николаева, София Солонская, Дарья Мельник). Дарья Мельник была дозаявлена в состав сборной команды позднее.

Напомним, 18 мая исполком Международной федерации гимнастики снял ограничения с российских спортсменов и допустил к турнирам под эгидой World Gymnastics с флагом и гимном.