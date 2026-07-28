15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Стал известен окончательный состав сборной России на ЧМ по художественной гимнастике

Стал известен окончательный состав сборной России на ЧМ по художественной гимнастике
Комментарии

Определён окончательный состав сборной России по художественной гимнастике на чемпионат мира — 2026, который пройдёт с 12 по 16 августа во Франкфурте. Заявка опубликована на сайте Международной федерации гимнастики (World Gymnastics).

В индивидуальных соревнованиях выступят Мария Борисова (обруч, булавы, лента), Арина Ковшова (мяч, булавы, лента) и София Ильтерякова (обруч, мяч).

Отбор в финал многоборья проходит по трём видам. Таким образом, единственная в сборной России действующая чемпионка Европы София Ильтерякова не сможет квалифицироваться в финал.

В групповых упражнениях сборную России представит команда Санкт-Петербурга (Агата Барекзай, Алиса Еремеева, Арина Лавренова, Анна Николаева, София Солонская, Дарья Мельник). Дарья Мельник была дозаявлена в состав сборной команды позднее.

Напомним, 18 мая исполком Международной федерации гимнастики снял ограничения с российских спортсменов и допустил к турнирам под эгидой World Gymnastics с флагом и гимном.

Материалы по теме
Российских гимнастов теперь можно легально оставлять без флага и гимна. Что происходит?!
Российских гимнастов теперь можно легально оставлять без флага и гимна. Что происходит?!
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android