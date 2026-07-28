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«Без поражений не бывает громких побед». Софья Великая — о Яне Егорян

«Без поражений не бывает громких побед». Софья Великая — о Яне Егорян
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Двукратная олимпийская чемпионка Олимпийских игр россиянка Софья Великая оценила шансы своей соотечественницы Яны Егорян на победу в командном турнире чемпионата мира в Гонконге.

«Для неё тяжелым был сезон. Держать топ-уровень, быть ещё и первым в мировом рейтинге весь сезон – достаточно сложно. Так сложились обстоятельства. Я желаю ей удачи в команде и уверена, что у неё есть отличные шансы. Тем более они выиграли чемпионат Европы, и не просто выиграли, а в сложных боях. Смогли сплотиться и завоевать золото. Желаю им удачи, не отчаиваться, не опускать руки. Без определённых поражений не бывает громких побед, а свой уровень Яна подтверждает постоянно», – приводит слова Великой ТАСС.

На ЧМ Яна Егорян не смогла защитить титул, уступив олимпийской чемпионке француженке Манон Апити-Брюне в 1/16 финала со счётом 12:15.

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