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Матч за шахматную корону между Гукешем и Синдаровым пройдёт в Женеве

Матч за шахматную корону между Гукешем и Синдаровым пройдёт в Женеве
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Матч за шахматную корону между действующим чемпионом мира представителем Индии Гукешем Доммараджу и гроссмейстером из Узбекистана Жавохиром Синдаровым пройдёт в Женеве. Об этом сообщила пресс-служба Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

Матч продлится с 25 ноября по 15 декабря.

Напомним, в апреле 2026 года Синдаров досрочно выиграл на турнире претендентов, который проходил на Кипре, и обеспечил себе участие в решающем матче за шахматную корону.

Шахматист из Индии Гукеш Доммараджу стал чемпионом мира в декабре 2024 года, победив китайца Дин Лижэня.

Обоим спортсменам на момент финального противостояния будет по 20 лет. Этот факт делает предстоящий матч за звание чемпиона мира по шахматам самым «молодым» в истории.

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