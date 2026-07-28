Европейский гимнастический союз (European Gymnastics) ратифицировал возвращение российской символики на соревнования, сообщает пресс-служба Федерации гимнастики России (ФГР).

«Общим правилом для соревнований под эгидой European Gymnastics становится участие российских спортсменов под государственным флагом и с гимном. Решение приводит правила European Gymnastics в соответствие с действующими решениями World Gymnastics.

Для соревнований, права на проведение которых были предоставлены до 28 июля 2026 года, может применяться переходный порядок, принятый на июльском заседании исполкома World Gymnastics. Его использование допускается только в случаях, когда законодательство или обязательные требования государственных органов принимающей страны не позволяют демонстрировать российскую государственную символику.

Переходный порядок касается только использования государственной символики и не влияет на допуск российских спортсменов к соревнованиям, права на проведение которых будут предоставлены после 28 июля 2026 года.

Федерация гимнастики России продолжит взаимодействие с European Gymnastics, World Gymnastics и организаторами соревнований, чтобы это решение исполнялось на практике», – говорится в сообщении пресс-службы в телеграм-канале ФГР.